In due lo picchiano a sangue per 60 euro: la rapina a Milano

Calci e pugni su tutto il corpo per rapinarlo di 60 euro, e in pieno giorno. È la rapina di cui è stato vittima un ragazzo di 21 anni in via Dei Fontanili, Vigentino, a Milano. L’assalto, stando alla ricostruzione del giovane, è stato compiuto da due uomini non meglio descritti che dopo averlo prestato sono fuggiti con il denaro.

È accaduto tutto poco dopo le 16 del giorno di Santo Stefano. Il 21enne, un italiano, ha raccontato agli agenti intervenuti che dopo averlo picchiato i due hanno preso il suo portafogli dove erano conservate le banconote.

Per soccorrere il giovane è arrivato anche il personale sanitario dell’Agenzia regionale emergenza urgenza in codice giallo con un’ambulanza. Il ferito è stato portato all’ospedale San Paolo per le cure del caso mentre le indagini sulla rapina sono affidate ai poliziotti della questura.