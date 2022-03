Rapina il super e 'scola' una bottiglia Jack Daniel's: portato in ospedale

Ha rubato dagli scaffali del supermercato, oltrepassato le casse senza pagare e spintonato la security. Poi, una volta fuori, si è 'scolato' una bottiglia di Jack Daniel's e per questo è stato trasportato all'ospedale in codice giallo. L'accaduto verso le 14 di lunedì 7 marzo al Carrefour di corso di Porta Nuova.

Nei guai, anche e soprattutto di salute, un 60enne italiano, con precedenti. L'uomo dopo aver rapinato il punto vendita, ha aperto una bottiglia rubata del noto marchio di whiskey e l'ha bevuta praticamente tutta.

Sul posto, intanto, è intervenuta una volante della polizia di Stato, che però, viste le condizioni del rapinatore, l'ha affidato ai soccorritori. Il 60enne, arrestato per rapina impropria, è stato quindi trasportato all'ospedale, in codice giallo, per abuso alcolico.