Rapinatore dimentica lo zaino e torna a prenderlo dopo il "colpo": finisce male

Riuscito il "colpo", fallita la fuga. Con un contrattempo quasi comico. Un uomo di 28 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato lunedì mattina a Milano con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale dopo un blitz nell'Aldi di viale Troya, messo a segno insieme a un complice che è però riuscito a far perdere le proprie tracce.

I due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, sono entrati nel supermercato verso le 8.50, hanno arraffato vestiti per una ottantina di euro e sono poi usciti passando dalle casse, chiaramente senza pagare. Poco dopo, però, il 28enne si è accorto di aver incredibilmente dimenticato lo zaino all'interno del super ed è quindi tornato indietro a prenderlo.

Una volta lì ha spintonato la cassiera che aveva "sequestrato" la borsa e le ha sputato contro per poi scagliarsi con calci e pugni anche contro gli agenti delle Volanti intanto arrivati sul posto. Per lui sono quindi scattate le manette: è stato portato a San Vittore in attesa della convalida.