Milano, picchia il vigilante per rubare profumi, spumanti, formaggi e cioccolatini: arrestato

Voleva fare la spesa a modo suo, gratis. Ma non aveva fatto i conti con l'occhio attento del vigilante e con il rapido intervento degli agenti. Un uomo di 55 anni, un cittadino romeno, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentata rapina impropria dopo aver aggredito la guardia giurata del supermercato Aldi di viale Molise per scappare con il bottino.

Il suo blitz è avvenuto verso il 14.30, quando è entrato nel super e, fingendosi un cliente, ha cominciato a girare tra le corsie. Dopo pochi minuti, senza rendersi conto che l'addetto alla sicurezza lo stava tenendo d'occhio, il 55enne si è avviato all'uscita, chiaramente senza passare dalle casse.

Una volta fermato, è stato trovato in possesso di 14 confezioni di profumi, 3 bottiglie di spumante, 16 pezzi di formaggio e confezioni di cioccolatini per un valore complessivo di 154 euro. Ormai in trappola, il ladro ha aggredito il vigilante per cercare di scappare, ma è stato subito bloccato e poi ammanettato dai poliziotti delle Volanti.