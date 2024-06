Anziana aggredita mentre sale sul bus: passeggeri e un passante bloccano il rapinatore

Scippo riuscito, fuga fallita. Un ragazzo di 18 anni, cittadino albanese, è stato arrestato martedì mattina a Milano con l'accusa di rapina dopo aver aggredito e derubato una donna di 78 anni. Il raid del 18enne è andato in scena alle 13.24 in viale Salmoiraghi, in zona Portello.

Il ladro ha sorpreso la vittima alle spalle mentre saliva sul bus, l'ha fatta cadere a terra e le ha strappato una collana in oro e un'altra in perle. I passeggeri del mezzo Atm sono riusciti a bloccare il rapinatore, che però si è poi divincolato e ha cercato di allontanarsi. Sulle sue tracce si è subito messo un passante, che aveva assistito alla scena e che gli ha dato la "caccia". Il ragazzo è stato raggiunto e immobilizzato poco lontano da una volante del commissariato Bonola, che lo ha dichiarato in arresto. La donna è invece finita in ospedale, da dove è stata dimessa con una prognosi di sette giorni per le ferite.

Soltanto sei minuti prima una rapina simile, con vittima un 93enne, era avvenuta in via Lulli. In quel caso l'aggressore è riuscito a fuggire.