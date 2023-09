Anziana scippata e lasciata a terra dolorante

Una donna italiana di 85 anni è stata aggredita in via Gratosoglio, all’altezza del civico 46. È accaduto nella serata di giovedì 31 agosto, intorno alle 19. La donna è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsa causandone la caduta. L’anziana, classe 1938, è stata trasportata all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice verde.

È di 75 euro il bottino della refurtiva, a cui si aggiungono i documenti dell’85enne. La donna ha denunciato alle autorità il furto, ma l’aggressore non è ancora stato individuato dagli agenti di polizia.