Il branco in azione all'Arco della Pace: bottigliate e pugni, in 15 contro 4 per una collanina

Le bottiglie di vetro lanciate da lontano per "annunciare" il loro arrivo. Poi i calci e i pugni per completare l'opera. Branco in azione la notte scorse all'Arco della Pace di Milano, dove quattro ragazzi sono stati aggrediti e rapinati con un copione praticamente identico ad altri blitz già avvenuti nei giorni scorsi in zona.

Il raid dei banditi - almeno in quindici, tutti descritti come nordafricani - è scattato verso le tre. Nel loro mirino sono finiti quattro giovani, tutti italiani 20enni, che erano fermi in piazza Sempione a chiacchierare tra loro. Dopo aver scagliato alcune bottiglie di vetro, i rapinatori hanno accerchiato i quattro - che hanno cercato inutilmente di andare via -, li hanno colpiti con calci e pugni e hanno strappato a uno di loro una catenina in oro dal valore di 2mila euro, cercando poi di portargli via anche il portafogli, senza riuscirci.

Terminato il blitz, il branco si è allontanato - pur senza cambiare zona -, ma sei dei ragazzi sono stati bloccati da una Volante della polizia, allertata proprio dalle vittime. Gli agenti sono riusciti a fermare, in via Bertani, cinque maggiorenni - tutti egiziani tra i 24 e i 20 anni, tutti senza documenti - e un loro connazionale minorenne, di 16 anni. Proprio addosso al più piccolo, descritto dagli aggrediti come il più violento, i poliziotti hanno trovato la collanina scippata poco prima.

I sei sono quindi stati dichiarati in arresto e devono rispondere dell'accusa di rapina aggravata in concorso e due di loro sono anche stati denunciati per non aver rispettato un ordine di espulsione. Il ragazzo picchiato con più violenza è invece finito al pronto soccorso del Policlinico, da dove è poi stato dimesso con una prognosi di otto giorni per le ferite. Anche uno dei suoi amici è stato portato in ospedale per essere medicato.