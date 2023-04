Preso a calci e rapinato fuori da scuola: arrestati 4 minorenni

Malmenato e rapinato all'uscita da scuola. È quanto ha vissuto un 17enne aggredito da un gruppo di quattro coetanei, che ora sono stati arrestati.

Sull'episodio, avvenuto lo scorso settembre a Gallarate (comune del Varesotto non lontano dal Milanese), aveva indagato la polizia di Stato. Ora il giudice per l'indagine preliminare di Milano, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei quattro minori, tutti residenti in provincia di Varese e accusati a vario titolo di rapina e lesioni aggravate.

In base a quanto ricostruito, il 17enne stava rincasando dopo la scuola con il suo monopattino, quando è stato circondato, afferrato alle spalle, preso a calci e pugni e poi rapinato dei soldi che aveva in tasca. A causa dell'aggressione aveva riportato fratture e traumi anche al volto. I quattro minori ritenuti responsabile dell'aggressione, di cui alcuni già con precedenti specifici di polizia, sono stati anche 'daspati' dal questore di Varese: non potranno prendere parte a nessun evento sportivo, vista la loro "spiccata violenza" e "l'inclinazione a delinquere".

Dopo la denuncia della madre della vittima, gli investigatori erano riusciti a risalire al 'branco' di minori grazie ad alcuni testimoni oculari e all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della scuola frequentata dal ragazzo. Il gruppo di giovani rapinatori era già noto ai poliziotti ma in passato non era mai stato denunciato dai coetanei presi di mira per paura di ritorsioni. Dopo l'arresto, i quattro sono stati portati nel carcere minorile di Roma.