Branco in azione fuori dall'hotel: 6 clienti rapinati e pestati, 4 finiscono in ospedale

Accerchiati, derubati e pestati. Sei uomini - tra i 38 e i 54 anni, tutti italiani - sono stati rapinati nella notte tra martedì e mercoledì fuori dall'Nh hotel di Assago, albergo in cui alloggiano.

A metterli nel mirino, stando a quanto loro stessi hanno poi riferito ai carabinieri, sarebbero stati cinque uomini e tre donne che li hanno sorpresi all'esterno della struttura poco prima dell'una e hanno strappato una collanina in oro dal collo di un 45enne e una valigia dalle mani di un 54enne. Quando il gruppo ha reagito, rincorrendo i ladri, ne è nata una violenta colluttazione. Ad avere la peggio sono stati quattro degli ospiti dell'albergo: soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze del 118, sono tutti finiti in ospedale.

Dopo la reazione, infatti, il 54enne a cui è stato rubato al trolley è stato colpito più volte sul viso ed è finito al Policlinico in codice verde, lo stesso ospedale in cui è stato ricoverato un 42enne, anche lui in codice verde. Un 48enne e un 50enne, che hanno riportato traumi su diverse parti del colpo, sono invece stati ricoverati in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano.

I componenti del branco sono riusciti a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo dei carabinieri. I militari hanno comunque effettuato tutti gli accertamenti del caso per cercare di dare un nome e un volto ai rapinatori: una mano potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per identificare gli aggressori.