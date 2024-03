Donna rapinata in pieno centro a Milano: pugno in faccia per l’Audemars Piguet

Il pugno in faccia alla vittima per l’orologio di lusso. Poi l’aggressione ai militari. Un ragazzo di 16 anni, un giovane marocchino, è stato arrestato lunedì sera a Milano con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito una 49enne italiana per portarle via un Audemars Piguet dal valore di 50mila euro.

Il blitz è scattato verso le 21 in corso Matteotti, dove la vittima è stata sorpresa sulle scale del parcheggio ed è stata colpita con un pugno in pieno volto. Il primo ad accorgersi del raid è stato un agente libero dal servizio, che ha inseguito l’aggressore e ha dato l’allarme al 112. All’arrivo del Radiomobile, il 16enne ha anche preso a pugni il capo pattuglia ma è stato bloccato sotto la “Galleria del toro” e immobilizzato.

I militari hanno recuperato il prezioso cronografo, subito restituito alla vittima. La donna, medicata sul posto, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.