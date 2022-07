Rapina all'Aumai: colpiscono il titolare con una bottiglia di vetro

Hanno rubato un abito in un negozio. Poi, quando il titolare ha provato a fermarli, gli hanno tirato addosso una bottiglia di vetro e hanno ingaggiato una lotta finché non sono riusciti a scappare. Poco dopo però la polizia li ha rintracciati e arrestati. L'accaduto nel pomeriggio di martedì 5 luglio tra l'Aumai di piazzale Loreto e via Ferrante Aporti.

In manette due romeni 27enni, entrambi incensurati, che ora dovranno rispondere di rapina impropria in concorso. Dopo aver staccato una placca antitaccheggio, avevano rubato un vestito da donna del valore di circa 30 euro. Il proprietario del punto vendita, però, si è accorto di tutto e ha cercato di impedire il furto.

I due però reagito con violenza, iniziando una colluttazione con il titolare, il quale nel frattempo ha allertato il 112. Una volante ha poi rintracciato i due uomini in via Ferrante Aporti, arrestandoli entrambi per rapina.