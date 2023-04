I due uomini che vanno a rubare da Aumai con la pistola giocattolo

Armati, ma per "gioco". Due uomini - un 27enne e un 19enne, entrambi cittadini tunisini irregolari in Italia e con precedenti - sono stati arrestati mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina impropria dopo aver cercato di mettere a segno un furto all'interno dell'Aumai di via Padova.

I due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, sono entrati nel negozio verso le 18 e hanno arraffato abiti e altra merce per un valore di 200 euro cercando poi di uscire. Bloccati dal vigilante, i rapinatori lo hanno spinto a terra e poi uno dei due ha alzato la maglia per mostrare il calcio di una pistola infilata nei pantaloni.

Il 27enne e il 19enne sono stati fermati dalla polizia proprio mentre cercavano, inutilmente, di scappare dal locale. La pistola che avevano si è rivelata un'arma giocattolo.