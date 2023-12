Ruba vestiti all'Aumai e tira un pugno all'addetto. Preso fuori dal negozio

Ha nascosto dei vestiti sotto il giubbotto e ha aggredito l'addetto alla sicurezza del negozio per darsi alla fuga. Ma è stato arrestato poco lontano dalla polizia.

È successo alle sei di venerdì pomeriggio in via Padova a Milano. Protagonista un algerino di 24 anni, irregolare in Italia e con precedenti. L'uomo è entrato nel negozio di Aumai e ha rubato alcuni vestiti, nascondendoli sotto il suo giubbotto. Ma è stato sorpreso dall'addetto alla sicurezza del punto vendita. A quel punto gli ha sferrato un pugno per guadagnarsi la via di fuga.

Tuttavia, poco lontano, è stato catturato dagli agenti di polizia, intervenuti su segnalazione. E arrestato per rapina impropria. Secondo quanto risulta, l'addetto non ha avuto bisogno di cure mediche.