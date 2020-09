Pistola puntata, assalta l'auto del commerciante. Arrestato dopo la condanna

Insieme a un complice assaltò l'auto di un commerciante e lo derubò di un marsupio che conteneva due telefoni, il portafogli e 600 euro in contanti. Condannato in via definitiva, l'uomo è stato ora arrestato dai carabinieri di Voghera. Si tratta di S.M., 48enne del posto, la cui condanna al processo d'appello a Milano è diventata definitiva il 24 luglio.

La rapina risale all'8 marzo 2018 e venne compiuta a Montesegale, nel Pavese. L'uomo, in compagnia di un complice, superò in auto la vettura della vittima, che viaggiava con la moglie e i due figli, e poi le sbarrò la strada. Infine, a volto travisato, scese e si diresse verso il commerciante, con volto travisato; minacciandolo con una pistola si fece consegnare il marsupio e scappò.

I carabinieri vogheresi condussero le indagini esaminando anzitutto le telecamere di soorveglianza e riuscendo poi a individuare i due acquirenti dei cellulari rubati. Questi (denunciati per ricettazione) consentirono ai miliari di risalire al rapinatore.