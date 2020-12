Rubano un'auto in strada buttando giù una donna, poi scappano in Svizzera

Le hanno rubato l'auto in strada, a Milano, e con la vettura sono scappati in Svizzera, dove sono stati intercettati e fermati dalle autorità elvetiche, che li hanno "consegnati" a quelle italiane. Protagonista una coppia di milanesi: il 37enne G.S., risulato agli arresti domiciliari e quindi evaso, e la compagna V.M. di 28 anni.

I due, la mattina del 15 dicembre, hanno fermato un'auto all'incrocio tra via Melchiorre Gioia e via Amerigo Vespucci: hanno aggredito la donna al volante e l'hanno costretta a scendere, tirandola anche per i capelli. Poi hanno caricato sull'auto due valigie e si sono allontanati a forte velocità.

Ma a bordo dell'auto era rimasto lo smartphone della vittima, risultato cruciale per tracciare gli spostamenti oltreconfine. I poliziotti della questura di Milano hanno diramato l'allarme agli omologhi elvetici che, poco dopo, hanno segnalato che l'uomo e la donna fuggitivi erano appena stati intercettati in una stazione di servizio a 20 chilometri dall'uscita della Galleria del San Gottardo, nel cantone Uri.

La mattina del 18 dicembre è avvenuta la "consegna" della coppia agli agenti della squadra mobile di Milano, presso gli uffici della polizia di frontiera. I due sono stati sottoposti a fermo e si trovano nel carcere di Como in attesa della convalida.