Blitz armato in Autogrill: uomo mascherato fa irruzione con un fucile

La maschera sul volto, per essere irriconoscibile. L'arma in pugno, per essere più "credibile". Rapina a mano armata venerdì sera nell'autogrill Villoresi ovest, che si trova sull'autostrada A8 in direzione Milano.

Ad entrare in azione, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, è stato un uomo, che verso le 22.30 ha fatto irruzione nell'area di servizio con il volto travisato e un fucile in mano. Il bandito solitario si è subito diretto verso l'addetto alle casse puntandogli contro l'arma e intimandogli di consegnargli tutti i soldi.

Afferrato il bottino, circa 600 euro in contanti, il rapinatore è fuggito a bordo di un'auto, imboccando la A8. A dare l'allarme agli agenti è stato lo stesso dipendente dell'Autogrill, che nonostante lo spavento non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei medici.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polstrada, che hanno subito avviato le indagini per dare un nome e un volto al malvivente. Una grande mano potrebbe arrivare dalle telecamere di video sorveglianza, che sono presenti all'interno dell'area di servizio e su tutta la tratta autostradale.