Rapina all'autolavaggio: forza la cassa e la svuota, arrestato

Ha forzato la cassa autmatica di un autolavaggio tentando di rubarne il contenuto, ma è stato sorpreso dai carabinieri e arrerstato. E' successo a Sesto San Giovanni in viale Grarmsci nella mattinata di domenica 26 luglio, intorno alle sei.

Il prootagonista è un 40enne pregiudicato e senza lavoro. Le forze dell'ordine lo conosconoo per alcuni reati contro il patrrimonio e le persone. In viale Gramsci sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sesto: lo hanno sorpreso dopo che, arrivato sul posto in bici, aveva forzato la cassa con un tronchese e stava asportando il denaro contenuto.

I militari, perquisendolo, gli hanno trovato addosso vari arnesi per scassinare serrature. L'uomo è stato condotto in caserma e poi, sottoposto al rito direttissimo, agli arresti domiciliari.