Lite in piazza tra 20enni dopo una rapina, la polizia arresta un ragazzo e una ragazza

Un normale controllo nei confronti di un gruppo di ragazzi che litigavano in pieno giorno in una piazza della periferia di Milano si è risolto in due arresti per rapina impropria, non senza difficoltà per via della resistenza dei giovani controllati. È successo martedì 26 marzo poco dopo le 4 di pomeriggio in piazzale Gabrio Rosa, in zona Corvetto.

I poliziotti, vedendo i giovani discutere animatamente, si sono avvicinati al gruppetto e hanno subito fermato un ragazzo egiziano e una ragazza italiana, di 20 e 19 anni, che poi si sono rivelati i responsabili della rapina avvenuta poco prima ai danni di un egiziano di 18 anni. Poi è scattata la solidarietà: in piazza sono arrivati altri giovani, che hanno provato a 'difendere' il 20enne dai poliziotti. Contemporaneamente la 19enne ha cercato di opporsi all'arresto, tirando calci e pugni alla volante della polizia.

Anche grazie ai rinforzi di altri agenti, la situazione è ben presto tornata alla calma e i due giovani sono stati portati via. Rispondono di rapina impropria, e la 19enne anche di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.