La baby gang di 15enni in trasferta: rapina violenta in Duomo

Insieme a due coetanei e al suo fratellino, il 12 novembre 2021 compì una rapina violenta in piazza del Duomo, a Milano, nei confronti un 15enne, riempiendolo di calci e pugni e strappandogli la catenina dal collo. Ora un ragazzo di 15 anni è stato collocato in una comunità minorile su ordinanza del Tribunale dei minorenni, come misura cautelare. Il giovanissimo ha già alcuni precedenti per rapina e spaccio di droga. Sono indagati anche i due coetanei mentre il fratello, avendo meno di 14 anni, non è imputabile. Risponde di rapina, lesioni e false generalità.

Le tre vittime erano state avvicinate da un coetaneo in piazza del Duomo: questi aveva chiesto una sigaretta ad uno dei tre; al rifiuto, aveva chiamato un altro che, giunto vicino alle vittime, aveva strappato la collanina al collo di uno di loro. Di fronte a un tentativo di reazione, era stato colpito con calci e pugni anche dagli amici dell'aggressore.

I tre ragazzi di 15 anni si erano allora rivolti (spaventati) al comando dei vigili urbani di piazza Beccaria e avevano raccontato quanto era avvenuto poco prima. Erano quindi stati accompagnati da alcuni vigili sul posto dell'aggressione e avevano indicato agli agenti uno degli appartenenti alla baby gang: in quel momento, una trentina di giovanissimi avevano creato un assembramento consentendo al ragazzo di scappare e far perdere le proprie tracce.

I vigili hanno avviato l'indagine investigativa, analizzando anche i social network, individuando la baby gang "CC4", ovvero Casa cristina 4, complesso di case popolari di Turate (Como). Un luogo già noto alle forze dell'ordine per operazioni di spaccio di droga. I componenti della banda indossano la maglietta di un noto capo d'abbigliamento, come se fosse una 'divisa', e alcuni compaiono in video di giovani rapper.