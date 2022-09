Il rapinatore della banca che fa l'aperitivo dopo il colpo

È riuscito a rapinare una banca, ma subito dopo è andato a bere al bar e proprio questo gesto l'ha tradito, facendolo scoprire. Il colpo alla Bcc di via Battisti a Cologno Monzese, hinterland nord est di Milano, nella mattinata di martedì 6 settembre, verso le 11. Circa 24 ore l'arresto dell'uomo.

A finire in manette mercoledì 7 settembre un 48enne italiano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per alcune rapine commesse nella Bergamasca. Martedì era entrato nell'agenzia Bcc con una mascherina chirurgica e aveva tirato fuori un taglierino minacciando il cassiere. Così era riuscito a farsi consegnare 1100 euro e infine era scappato.

Dopo il colpo, però, nell'attesa che le pattuglie dei carabinieri andassero via, era andato in un bar adiacente alla banca. Alcune telecamere hanno immortalato questo spostamento, mettendo sulle sue tracce la compagnia di Sesto San Giovanni, guidata dal comandante Saverio Sica.

Dopo aver identificato il 48enne, residente a Cologno, i militari sono andati nella sua abitazione e hanno trovato il padre, il quale ha riferito come il figlio si trovasse a casa della madre a Bergamo. Nei giorni successivi l'uomo è tornato a casa, venendo subito fermato. In casa sono stati trovati gli abiti utilizzati per la rapina e il taglierino, mentre in cantina i 1065 euro restanti del bottino. Per lui è partita una denuncia per rapina.