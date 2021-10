Vuole rapinare una banca: entra e minaccia i cassieri col taglierino

E' entrato in banca e ha tentato di rapinarla ma, velocemente così come s'era materializzato, è fuggito senza riuscire nel suo intento. E' successo a mezzogiorno e mezza di venerdì 29 ottobre alla filiale della Banca Popolare di Milano di piazza Salgari, angolo via Caroncini.

L'uomo, un italiano di circa cinquant'anni, entrato in filiale ha estratto un taglierino per minacciare il personale e ha preteso la consegna dei soldi in cassa. Gli impiegati, però, gli hanno fatto presente che il denaro contante si trovava nelle casse temporizzate, che loro non avrebbero potuto aprire di propria iniziativa.

Visto che dunque non c'era niente da portare via, l'uomo si è girato ed è scappato. Gli impiegati hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati gli agenti di polizia, che ora indagano sul fatto.

