“Ho una bomba nello zaino”: il 65enne e la rapina (fallita) nella banca in Duomo

Ha detto di essere pronto a far esplodere una bomba, che non aveva. Ed è finito in manette. Un uomo di 65 anni, un italiano di origini calabresi con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato lunedì mattina a Milano con l’accusa di tentata rapina dopo aver cercato di svaligiare la banca Cesare Ponti, che si trova in piazza Duomo.

Stando a quanto ricostruito, verso le 12.30, il 65enne è entrato nella filiale e ha minacciato la cassiera e il direttore, spiegando di avere una bomba nello zaino, chiedendo loro di consegnarli i soldi.

Lo stesso direttore, però, è riuscito ad allertare una pattuglia di carabinieri in moto che passava in zona. I militari, subito intervenuti, hanno quindi bloccato e ammanettato il rapinatore. Nello zaino dell’uomo non sono state trovate tracce di esplosivo.