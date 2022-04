"Non mi sento bene": direttrice di banca sviene durante il colpo e i banditi fuggono a mani vuote

Si è trovata faccia a faccia con i banditi. Presa dal panico, e dal terrore, ha accusato un malore e si è accasciata al suolo. E così, indirettamente, ha costretto quegli stessi banditi alla resa. Rapina fallita giovedì mattina all'Intesa Sanpaolo di via Spezia, dove il colpo è stato in qualche modo "sventato" dalla direttrice della banca.

Stando a quanto appreso da MilanoToday, il raid dei malviventi - due, entrambi a volto coperto, forse armati - è scattato poco dopo le 7.30, prima dell'orario d'apertura. I due avrebbero atteso all'esterno l'arrivo della responsabile, una 49enne, e appena lei è entrata nell'area bancomat l'avrebbero seguita. Una volta lì, uno dei due rapinatori - con una mano in tasca, come se nascondesse un'arma - avrebbe minacciato un cliente che stava prelevando allo sportello. Contemporaneamente l'altro, con una maschera a coprirgli tutto il volto, avrebbe intimato alla vittima di aprire la porta, dicendole di non fare scherzi perché erano a conoscenza dell'indirizzo di casa sua.

A quel punto, la 49enne ha accusato un malore e si è accasciata al suolo e proprio in quell'istante anche l'altro uomo "in ostaggio" avrebbe detto ai banditi di avere problemi cardiaci e di essere molto spaventato. I due rapinatori, probabilmente per non perdere ulteriore tempo, avrebbero così deciso di andare via e si sarebbero allontanati, a mani vuote.

La vittima, dopo essersi ripresa dallo shock, ha formalizzato denuncia ai carabinieri, che adesso indagano sulla tentata rapina. Una mano al lavoro dei militari potrebbe arrivare dalle telecamere di video sorveglianza installate nell'istituto di credito, che potrebbero aver ripreso alcuni elementi utili per identificare i due autori del blitz.