Rapina in banca a Milano: dipendenti minacciati, banditi in fuga con 100mila euro

Colpo grosso dei rapinatori mercoledì mattina in banca a Milano. A finire nel mirino dei malviventi - due, col volto coperto e armati di taglierino - è stata la filiale della Monte Paschi di Siena che si trova all'angolo tra corso Lodi e piazza Buozzi.

Il raid dei due, stando alle primissime informazioni finora apprese, è scattato poco dopo le 12.15. I banditi avrebbero minacciato i dipendenti con la lama e avrebbero intimato loro di non far suonare l'antifurto. Il blitz sarebbe durato in tutto circa trenta minuti - con lavoratori e clienti in ostaggio -, poi i malviventi sarebbero fuggiti con 100mila euro in contanti. Dopo l'allarme dato dalle stesse vittime, in banca sono intervenuti gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della scientifica, a caccia di tracce utili per dare un nome e un volto ai rapinatori. Non risultano feriti.

Un paio di settimane fa un altro colpo era avvenuto sempre in zona, praticamente all'altro lato della strada. Il 18 mattina due uomini avevano svuotato le casse della banca popolare di Sondrio, che si trova tra corso Lodi e via San Gerolamo Emiliani. Anche in quel caso, i due erano a volto coperto e con un taglierino come arma.