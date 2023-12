Raccolto il denaro, i quattro sono scappati. L’allarme è stato dato verso le 10, quando i dipendenti sono riusciti a liberarsi. Loro stessi hanno raccontato agli agenti che i rapinatori erano sicuramente italiani, con inflessioni dialettali campane e siciliane. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia, ora a caccia di elementi utili per cercare di dare un volto ai banditi.

Il blitz è scattato attorno alle 9, stando alle prime informazioni finora apprese. I quattro, entrati da un buco ricavato dal muro della pizzeria adiacente, hanno subito preso in ostaggio sette persone - immobilizzate con fascette ai polsi e alle caviglie - e hanno poi costretto due dipendenti ad aprire la cassaforte, dicendo di essere armati.

L’ingresso dal buco, l’attesa per l’apertura della cassaforte. Poi la fuga coi soldi. Rapina mercoledì mattina alla Bpm di piazza Salgari a Milano, svaligiata da un commando di quattro uomini che sono riusciti a scappare con 160mila euro in contanti.

Rapina in banca a Milano: 7 in ostaggio, banda del buco in fuga coi soldi