Assalto in banca a Parabiago: commando tenta di strappare il bancomat

Assalto al bancomat della Bcc di piazza Libertà a San Lorenzo (frazione di Parabiago, hinterland nord-ovest di Milano) nella notte tra venerdì e sabato 6 agosto. Alcuni malviventi hanno cercato di strappare il bancomat ma sono dovuti scappare a mani vuote.

L'assalto è avvenuto intorno alle 4 del mattino, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, quando i malviventi hanno sfondato la vetrata della banca con un furgone. Una volta all'interno dell'istituto di credito i malviventi hanno cercato di legare la cassaforte dello sportello automatico al mezzo, ma non ci sono riusciti e dopo alcuni tentativi andati a vuoto hanno desistito e sono scappati sempre a bordo del mezzo.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Legnano ma i malviventi si erano già allontanati. Secondo quanto trapelato i detective dell'Arma sarebbero in possesso di diversi dettagli riguardo al furgone (modello e numero di targa), ma per il momento il mezzo non è stato localizzato. Sul caso sono in corso accertamenti.

La filiale della banca ha subito diversi danni, l'istituto ha fatto sapere che riaprirà regolarmente lunedì 8 agosto.