Rapinano la banca pistole alla mano: 19 persone sequestrate e un ferito

Rapinatori in fuga con i soldi, un dipendente ferito e una ventina di persone sotto schock. Questi gli effetti del colpo alla Banca Popolare di Crema di via Milano a Paullo, hinterland sud-ovest della città.

Sul posto, nella mattinata di giovedì 8 settembre e dopo che è stato lanciato l'allarme al 112, sono intervenuti i carabinieri. Poco prima, tre uomini, con il volto coperto da una mascherina e con indosso dei guanti di lattice, hanno fatto irruzione nella filiale armati di pistola.

I rapinatori avevano aspettato che arrivassero due dipendenti. Poi, dopo aver colpito uno dei due alla nuca con il calcio della pistola, li hanno costretti ad aprire l'agenzia, che era ancora chiusa al pubblico. Una volta all'interno, si sono fatti aprire una cassaforte, da cui hanno iniziato a prendere il denaro.

Nel frattempo però in banca stavano arrivando altri lavoratori e clienti, che i due uomini hanno confinato in un ufficio, dove poi li hanno immobilizzati con fascette di plastica ai polsi e dove gli hanno sottratto smartphone e oggetti di valore. In totale sono state così 'sequestrate' 19 persone, 11 dipendenti e 8 avventori.

Ad intervenire sul luogo anche il 118, che ha portato il bancario ferito al San Raffaele in codice verde. Ancora da quantificare la quantità di soldi rubati. Dopo i rilievi della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo, sono in corso le indagini della compagnia di San Donato Milanese e del Nucleo investigativo di Milano.