La rapina in banca in pausa pranzo e i soldi 'seminati per strada'

Col volto nascosto e un taglierino in mano hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi. Rapina verso le 13 di giovedì 30 giugno alla Banca Popolare di Milano di via Curiel a Fizzonasco di Pieve Emanuele (hinterland sud di Milano).

Monete e banconote per strada (foto Fb/Vasile Roman)

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, ma i rapinatori erano già scappati. In base a quanto ricostruito, due uomini sono entrati nella sede Bpm durante l'orario della pausa pranzo e, taglierino alla mano, hanno intimato al personale di consegnargli il denaro.

I due sono poi scappati a piedi con circa 5mila euro, costituiti soprattutto da bussolotti di monete. Una volta in strada, mentre fuggivano, hanno perso una parte del bottino, che è stato poi ritrovato dai militari. Sono in corso le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che serviranno agli investigatori per cercare di risalire all'identità dei rapinatori. Sul luogo è stato rinvenuto anche un guanto appartenente a uno dei due uomini.