Rapina in banca a Milano: il blitz dei banditi con un taglierino e la fuga coi soldi

L'ingresso in filiale, la minaccia con la lama in pugno e la fuga con il bottino. Rapina lampo venerdì mattina alla banca popolare di Sondrio che si trova all'angolo tra corso Lodi e via San Girolamo Emiliani, in zona Porta Romana.

Il blitz dei banditi - due uomini, entrambi a volto coperto - è scattato verso le 11. I due, fingendosi clienti, hanno fatto accesso nel locale si sono diretti verso le casse. Una volta lì, hanno estratto un taglierino e lo hanno puntato contro due dipendenti della banca, intimando loro di consegnare i soldi.

Afferrati i contanti, circa 3mila euro, i rapinatori si sono poi allontanati e sono riusciti a far perdere le proprie tracce. L'allarme al 112 è arrivato direttamente dalla filiale e sul posto sono subito intervenuti gli agenti. I poliziotti hanno effettuato tutte le verifiche del caso per raccogliere elementi che potrebbero tornare utili per dare un nome e un volto ai due ladri entrati in azione. Una mano potrebbe arrivare dalle telecamere di video sorveglianza della struttura. Nessuno tra i dipendenti della Popolare di Sondrio è rimasto ferito, né ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori.