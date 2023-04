Il ladro che ruba una banconota da mille lire in piena notte

In piena notte forza la porta d'ingresso di un bar per rubare l'incasso della giornata. È andata male a un 43enne senza fissa dimora a Bernate Ticino (Milano) arrestato dai carabinieri per furto aggravato.

I militari sono intervenuti nel bar dopo la segnalazione dell'allarme. L'uomo, disoccupato e pregiudicato, è stato rintracciato nelle vicinanze del locale con in tasca 250 euro in contanti e una banconota da mille lire, appena presa dal registratore di cassa del locale.

Il successivo sopralluogo all’interno del bar ha permesso di accertare che erano state forzate la porta d’ingresso e una finestra. L’arrestato era già noto alle forze dell’ordine ed era stato identificato come autore di una serie di furti aggravati in alcuni locali di Aosta, nel corso dei quali aveva sottratto denaro e dispositivi elettronici, rendendosi però poi irreperibile. L'uomo è stato trasportato nel carcere di Milano San Vittore