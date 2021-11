Picchiano due fratelli al bar per rubare un portafogli

La segnalazione al 112, domenica mattina, parlava di una violenta lite presso un bar. In realtà si trattava di un'aggressione a scopo di rapina, commessa all'interno di un bar di piazzale Loreto. Le vittime, due fratelli siriani di 23 e 24 anni, erano state colpite da quattro egiziani, uno dei quali si era impossessato del loro portafogli. Poi il gruppo si era dato alla fuga all'esterno. Tutto è successo alle sei meno venti.

I carabinieri del radiomobile si sono precipitati sul posto e hanno individuato gli aggressori, ancora in fuga, in viale Monza. Il più giovane di loro, un 21enne, aveva effettivamente il portafogli appena rubato, che è stato restituito ai proprietari. I rapinatori, tutti egiziani di 21, 25, 27 e 32 anni, sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni personali e sono stati portati a San Vittore.

Le vittime stanno bene. Il 23enne, visitato sul posto dal personale sanitario, è stato poi accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Città Studi dove i medici gli hanno riscontrato contusioni al volto e lo hanno trattenuto in osservazione.