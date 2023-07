Pistola e tuta da imbianchino: rapinatore svaligia il bar e fugge (a casa)

La fuga verso casa, scontata. E le manette. Un uomo di 61 anni, un italiano con precedenti per furto, è stato arrestato martedì sera con l'accusa di rapina aggravata dopo aver assaltato, arma in pugno, un bar di piazza della Liberazione a Magenta.

Il suo raid è scattato verso le 22, quando è entrato nel locale con il volto coperto, una tuta da imbianchino addosso e una pistola in mano, in realtà poi rivelatasi giocattolo ma senza tappo rosso. Dopo aver minacciato i presenti, il rapinatore si è fatto consegnare tutti i soldi presenti in cassa - 1.950 euro in contanti - ed è scappato a bordo di una Opel bianca.

I carabinieri, allertati dai testimoni, lo hanno rintracciato poco distante e hanno cercato di fermarlo, ma lui per tutta risposta ha premuto il piede sull'acceleratore scappando. Ne è nato un inseguimento finito soltanto in via Meroni a Corbetta, poco distante dall'appartamento in cui vive il 61enne, che evidentemente stava cercando di rifugiarsi a casa. Bloccato, l'uomo è stato dichiarato in arresto. L'arma è stata invece recuperata per strada da un passante, che ha visto la pistola volare dal finestrino della Opel, gettata dal fuggitivo durante la corsa.