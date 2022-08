Blitz armato nel locale: la barista "reagisce" e lui finisce in manette

Lei è riuscita a prendere tempo, senza andare nel panico per quell'arma puntata contro. Lui, il suo collega, ha capito cosa stava accadendo e ha agito immediatamente. E alla fine per il bandito non c'è stato nulla da fare. Un 20enne con qualche piccolo precedente e con conclamati problemi di tossicodipendenza è stato arrestato venerdì sera dai carabinieri con l'accusa di rapina dopo aver cercato di mettere a segno un colpo in un bar di via Andrea Costa, in zona Loreto.

Stando a quanto appreso, poco dopo le 19, il giovane si è presentato nel locale fingendosi un cliente. Improvvisamente, però, avrebbe estratto una pistola e l'avrebbe puntata contro la proprietaria del bar, intimandole di consegnargli tutti i soldi. La vittima, nonostante lo spavento, è riuscita a "reagire" e a mantenere il sangue freddo e ha iniziato a parlare con il rapinatore, dicendogli che in cassa aveva pochi soldi perché aveva appena aperto. La donna, continuando a distrarre l'aggressore, ha poi attirato l'attenzione di un collega che era all'esterno e che ha immediatamente chiesto l'aiuto del 112.

Appena il 20enne è uscito dal locale, con 50 euro in contanti, è stato raggiunto e bloccato dai militari del Radiomobile, che lo hanno poi arrestato. Addosso aveva il denaro appena rubato e l'arma, in realtà una riproduzione fedelissima di una pistola senza tappo rosso.