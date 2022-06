Il 16enne e il blitz armato nel bar: lui e il complice presi dopo il cambio d'abito

Forse erano convinti che i vestiti "nuovi" li avrebbero salvati. Ma alla fine, con il bottino ancora in tasca, non hanno avuto via di scampo. Due ragazzi - un 16enne italiano con precedenti e un 22enne francese, anche lui con precedenti - sono stati arrestati domenica sera a Milano con l'accusa di rapina aggravata dopo un raid armato all'interno di un bar tabacchi di via Faà di Bruno.

Verso le 21, i due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, hanno fatto irruzione nel locale con una pistola in pugno e hanno portato via 400 euro in contanti e un cellulare, trovato in un cassetto, per poi scappare. Gli agenti, subito intervenuti dopo l'allarme dato dal titolare, hanno raccolto le loro descrizioni e hanno seguito la via di fuga indicata dai testimoni.

In poco tempo, la "caccia" all'uomo ha dato i suoi frutti e ha portato i poliziotti in un condominio poco distante, in cui erano stati visti entrare due giovani. Una volta nel palazzo, gli uomini della Volante del commissariato Scalo Romana hanno incrociato due ragazzi che raggiungevano l'uscita dello stabile e li hanno fermati. Quando addosso a loro sono stati trovati i contanti e il telefono, anche gli ultimi dubbi sono caduti.

Al piano superiore i poliziotti hanno poi scoperto, e sequestrato, gli abiti che i due indossavano durante la rapina, mentre l'arma al momento non è ancora stata recuperata. Il minorenne è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Torino, mentre per il 22enne si sono aperte le porte di San Vittore.