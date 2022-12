Milano, barista presa a pugni e schiaffi per 105 euro

Schiaffi e pugni alla sua vittima. Insulti e spintoni agli uomini in divisa. Un uomo di 31 anni, un cittadino nigeriano con precedenti, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver derubato una barista di 56 anni, cittadina tunisina.

Il blitz del 31enne è scattato verso le 13.30, quando è entrato nel locale della donna - in via Giovanni Pierluigi da Palestrina - e approfittando di un suo momento di distrazione è riuscito ad aprirle la borsa e a prendere 105 euro in contanti. Appena la vittima si è accorta del furto, ha cercato di fermare l'uomo che però, per tutta risposta, l'ha colpita con alcuni pugni al petto per poi scappare. Lla barista ha comunque continuato a inseguire il rapinatore, che - una volta raggiunto, in piazza Caiazzo -, l'ha nuovamente picchiata con degli schiaffi in pieno volto.

A fermarlo definitivamente sono stati i carabinieri del Radiomobile, che nonostante la sua resistenza sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. Medicata sul posto, la vittima non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.