Anziano ha un attacco di cuore dopo la rapina: preso l'aggressore, tradito dalla maglia dell'Inter

Tradito dal tifo. Un ragazzo di 18 anni, algerino, è stato fermato lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina aggravata dopo aver derubato un 78enne che ha avuto un attacco di cuore per lo spavento ed è finito in ospedale in codice rosso.

Il suo blitz è avvenuto poco dopo le 8 in via Benedetto Marcello, tra la stazione e corso Buenos Aires. Lì il giovane ha sorpreso l'anziano alle spalle e gli ha strappato tre bracciali in oro dal polso, cercando poi di portargli via un Rolex. L'anziano ha reagito riuscendo a salvare il cronografo e a mettere in fuga l'aggressore, ma ha poi accusato un malore e si è accasciato al suolo. Soccorso da un'ambulanza, è stato accompagnato al pronto soccorso della clinica Città studi, dove si trova ancora ricoverato, in condizioni delicate.

Gli agenti delle volanti si sono invece subito messi sulle tracce del rapinatore, ripreso da alcune telecamere di video sorveglianza della zona che hanno immortalato un particolare non da poco: una maglietta dell'Inter che il ragazzo aveva addosso. La "caccia all'uomo" ha dato i suoi frutti nel primo pomeriggio, quando i poliziotti hanno fermato un sospettato in via Vitruvio. Perquisito, il giovane è stato trovato con tre braccialetti nascosti in un calzino - proprio la refurtiva della rapina - e dopo essere stato riconosciuto dalla vittima è stato fermato. Il 18enne ha detto di essere minorenne, ma dopo gli esami in ospedale gli agenti hanno accertato che in realtà è maggiorenne. Per lui si sono quindi aperte le porte del carcere di San Vittore.