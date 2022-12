I due 15enni in giro di notte armati per fare rapine

Due ragazzini di 15 anni sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì a Cusano Milanino con l'accusa di rapina in concorso e possesso di oggetti atti ad offendere dopo aver aggredito e derubato un 19enne della sua bicicletta.

A bloccarli sono stati i carabinieri, che verso le 2.30 sono stati fermati dalla stessa vittima mentre passavano in via Sormani. Il giovane ha spiegato ai militari di essere stato avvicinato poco prima da due giovanissimi che lo avevano minacciato con una lama, costringendolo a consegnare loro la sua bici per poi allontanarsi.

I due baby rapinatori sono stati rintracciati poco lontano, ancora in possesso del bottino e del coltello utilizzato per il blitz. Entrambi sono stati accompagnati al Cpa, il centro di prima accoglienza, di Torino.