Cerca di rubare una bici, poi entra in casa di uno sconosciuto e si "butta" sul divano

Ha cercato di rubare una bici davanti alla moglie del legittimo proprietario. Poi, completamente fuori controllo, si è intrufolato in casa di uno sconosciuto e si è lanciato sul suo divano, cercando - non si sa come - di fuggire. Protagonista di un martedì mattina decisamente folle è stato un uomo di 57 anni, cittadino venezuelano irregolare e con precedenti, che è poi stato arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata e indagato per violazione di domicilio.

Il suo blitz è andato in scena poco dopo le 8 in via Albertini, in zona Chinatown. A dare l'allarme è stata una donna di 59 anni, che rincasando ha visto il ladro mentre cercava di spaccare la catena a cui era legata la bicicletta di suo marito. Quando la testimone ha chiesto spiegazioni al ladro, lui per tutta risposta le ha detto che la bici era sua, l'ha minacciata con un seghetto e le ha detto di andare via "sennò ti taglio". A quel punto la signora ha avvisato il compagno, a cui ha dato manforte anche un altro residente del palazzo in cui vive la coppia, che si è accorto di quanto stava succedendo ed è intervenuto.

Ormai in trappola, il 57enne si è rifugiato nello stesso palazzo e ha iniziato a bussare con insistenza alla prima porta che ha trovato. Quando l'uomo all'interno ha aperto per capire cosa stava accadendo, il fuggitivo lo ha spinto via e si è "buttato" sul suo divano. Poco dopo è uscito nuovamente e ha cercato di allontanarsi in strada. Anche in quel caso, però, la sua fuga è durata poco perché è stato raggiunto e bloccato dalla polizia.