Milano, sta tornando a casa in bicicletta: in tre lo scaraventano a terra e lo rapinano, ferito

Lo hanno sorpreso alle spalle e lo hanno scaraventato a terra per portargli via tutto. Ma, purtroppo per loro, non avevano fatto i conti con il suo coraggio e la sua "resistenza". Tre ragazzi - tre italiani di 23, 22 e 21 anni - sono stati arrestati giovedì sera dalla polizia a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

Teatro del loro violento blitz, andato in scena pochi minuti dopo le 22, è stata via Pajardi, a Lambrate. Lì a finire nel loro mirino è stato un uomo di 53 anni, cittadino venezuelano, che stava tornando a casa in bicicletta. Improvvisamente, il ciclista è stato aggredito da dietro ed è stato spintonato a terra. Con il 53enne sull'asfalto, i tre hanno quindi afferrato la sua bici e il suo cellulare e si sono dati alla fuga.

Nonostante i dolori per la caduta, l'uomo è riuscito a recuperare il telefono e ha dato immediatamente l'allarme alla polizia. I primi due malviventi, il 21enne e il 23enne, sono stati fermati poco distante dagli agenti ancora con la bici in mano, mentre il terzo rapinatore è stato bloccato da una seconda Volante in via Caduti in missione di pace. Il ciclista, a cui i poliziotti hanno restituito tutto il bottino, è stato poi accompagnato in codice verde alla clinica Città studi per essere medicato, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi.