L'anziana rapinata in chiesa che ha inseguito il ladro e lo ha fatto arrestare

Ha lasciato incustodita la borsa all'interno di una chiesa e un malvivente ne ha approfittato per cercare di portarla via. Ma la vittima, un'anziana di 84 anni, se n'è accorta e ha inseguito il ladro, facendolo arrestare.

E' successo venerdì pomeriggio a Corsico, alla chiesa dei santi Pietro e Paolo di via Cavour. L'anziana stava facendo pulizie in un locale della chiesa, come volontaria, e ha lasciato la sua borsa incustodita. Poco dopo, si è resa conto che un uomo si trovava nei pressi della borsa e stava per portarla via, così è intervenuta.

Il malvivente l'ha spintonata ed è scappato con la refurtiva. L'84enne non si è data per vinta e lo ha inseguito fino all'esterno della chiesa, per poi dare l'allarme ai passanti. Uno di loro è riuscito a bloccare il ladro: poi sono arrivati i carabinieri e lo hanno arrestato per tentata rapina impropria. Si tratta di un 45enne. La borsa, con 55 euro all'interno, è stata restituita all'anziana.