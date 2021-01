Milano, poliziotti vedono donna che insegue un uomo in strada: rapinatore arrestato

Tempismo decisamente sbagliato. Un uomo di 32 anni, un cittadino tunisino irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato martedì a Milano con l'accusa di rapina per aver derubato e aggredito una donna di 57 anni in via Mesolcina, al Corvetto.

Il blitz del malvivente è scattato pochi minuti prima delle 12.50, quando il 32enne ha aperto lo sportello dell'auto della vittima, ha afferrato la borsetta che era sistemata sul sedile lato passeggero e si è dato alla fuga. La signora, che era a bordo del veicolo, non si è arresa, lo ha inseguito e - nonostante il rapinatore l'abbia spinta a terra -, ha continuato a dargli la "caccia".

Proprio in quel momento, stando a quanto riferito dalla Questura, la volante Romana bis del commissariato Scalo Romana si è trovata a passare in zona e chiaramente ha notato la donna rincorrere l'uomo. A quel punto gli agenti hanno bloccato il fuggitivo e hanno ricostruito quanto successo poco prima. Il 32enne è stato dichiarato in arresto e sarà processato per direttissima.