Blocca il rapinatore che voleva strappargli il borsello e lo "consegna" alla polizia

Ha bloccato il rapinatore che stava cercando di portar via il suo borsello e ha chiamato le forze dell'ordine, poi lo ha "consegnato". E' successo alle due di domenica notte a Milano, in via Settembrini.

La vittima del tentativo di rapina è un uomo cinese di 47 anni, aggredito da un marocchino di 22, che ha tentato di strappargli il borsello. Lui, però, ha resistito e ha tenuto bloccato il 22enne, mentre arrivava la polizia sul posto.

Quando gli agenti sono arrivati, hanno arrestato il giovane, che risponde di tentata rapina.