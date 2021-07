Rapina in banca con ostaggi, banditi armati in fuga con 100mila euro

Via Ignazio Silone

Il blitz con le armi in pugno. L'attesa del tempo necessario per raccogliere il bottino. E la fuga con i contanti. Colpo grosso dei rapinatori venerdì pomeriggio alla banca Bpm di Settimo Milanese.

Stando a quanto appreso, il raid dei banditi - tre, tutti armati e col volto travisato da occhiali da sole e mascherina - è scattato verso le 14 nella filiale di via Silone, nella frazione di Seguro. Secondo le prime informazioni raccolte, i rapinatori sono rimasti all'interno della banca per circa 40 minuti, chiudendo in uno stanzino dipendenti e clienti dopo averli minacciati, costringendo il direttore ad aprire il caveau temporizzato del bancomat.

I banditi sarebbero poi riusciti a far perdere le proprie tracce con circa 100mila euro. Nel colpo nessuno è rimasto ferito. Sono stati gli stessi dipendenti e clienti a dare l'allarme.

Sul blitz indagano i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso alla ricerca dei primi elementi utili che possano indirizzare le indagini e portare a dare un nome e un volto ai rapinatori. Sembra che le armi usate dai malviventi fossero finte.