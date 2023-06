Ragazzo accerchiato e rapinato mentre ascolta la musica: nel branco anche una donna

In branco. Cinque contro uno per un iPhone. Quattro ragazzi e una ragazza - un 18enne spagnolo, due 20enni marocchini, un 16enne italiano e una 21enne, anche lei italiana - sono stati arrestati all'alba di domenica a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver aggredito e derubato un 26enne.

Il raid dei cinque è avvenuto poco dopo le 4.30 in via Gabriele D'Annunzio, in zona Darsena, dove la vittima era in compagnia di un amico. I due stavano ascoltando musica dal cellulare quando il ragazzo è stato circondato dagli aggressori che lo hanno colpito e minacciato di morte con delle bottiglie di vetro in mano per impossessarsi del telefono.

Dopo l'allarme dato alla polizia, gli agenti delle volanti sono riusciti a bloccare i rapinatori nella vicina via Panzeri, trovandoli ancora in possesso del bottino. Il minorenne è finito al Beccaria, mentre i più grandi sono stati portati nel carcere di San Vittore.