Milano, i due ragazzini pestati e rapinati dal branco nel parco sotto i grattacieli

In sei contro due. Per due telefoni. Un 17enne e un 18enne, entrambi cinesi, sono finiti in ospedale lunedì sera dopo essere stati aggrediti e rapinati dal branco nel parchetto di largo De Benedetti, l'area verde che sorge sotto i grattacieli in zona Porta Nuova.

I due, come hanno raccontato loro stessi alla polizia, verso le 23 sono stati avvicinati da cinque o sei giovanissimi che hanno spruzzato contro di loro dello spray al peperoncino per poi colpirli con calci e pugni e prendere i loro telefoni.

Il 17enne e il 18enne sono riusciti ad allontanarsi e sono stati soccorsi in viale Restelli, a poche decine di metri di distanza. Entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso del Fatebenefratelli per essere medicati, ma fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Gli aggressori hanno invece fatto perdere le proprie tracce.