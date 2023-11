Ragazzina di 16 anni aggredita e rapinata in strada

Lo scippo e le manette. Tutto nel giro di pochi minuti. Un ragazzo di 19 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato la sera scorsa a Bresso dopo aver rapinato una ragazzina di 16 anni. Il giovane, stando a quanto riferito dai carabinieri, avrebbe avvicinato la vittima in strada per poi spintonarla e portarle via un telefono che aveva tra le mani.

È stata la stessa 16enne a chiedere aiuto a una pattuglia dei carabinieri incrociata in strada, fornendo ai militari una descrizione dell'aggressore. Le ricerche hanno subito avuto successo, con il 19enne che è stato rintracciato in via Ambrogio Strada e trovato ancora in possesso del telefono.

Dopo la convalida dell'arresto, il giovane è finito ai domiciliari.