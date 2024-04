“Non devi venire qui”: ragazzino picchiato da un 14enne per aver “sbagliato” quartiere

La minaccia per aver “invaso” il quartiere. Poi lo scippo, le botte e la fuga, fallita. Un ragazzino di 14 anni, un giovane italiano senza precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l’accusa di rapina dopo aver picchiato e derubato un suo coetaneo.

Le strade di vittima e aggressore si sono incrociate verso le 17 in via Vincenzo da Seregno, in zona Bruzzano. Il 14enne arrestato, in compagnia di due amici che comunque non hanno preso parte al raid, si è avvicinato al “rivale” - che era insieme a due coetanee - e gli ha intimato di “non venire qui”, ordinandogli poi di dargli i soldi. Quando l’adolescente ha detto al rapinatore che aveva solo 5 euro - conservati per comprare un regalo alla mamma -, lui gli ha infilato le mani nelle tasche e gli ha portato via alcune monetine.

Il derubato e le amiche si sono quindi allontanati cercando rifugio in un negozio e andando poi verso la fermata del bus. Lì il 14enne è stato però di nuovo raggiunto dal rapinatore, che si è sfilato l’orologio, lo ha messo sulle nocche di una mano e ha colpito la vittima con dei pugni al volto. I poliziotti, allertati dalle due testimoni, hanno poi rintracciato l’aggressore nei giardinetti di piazza Giustino Fortunato, dove è stato bloccato - in tasca aveva ancora le monetine - e arrestato.

Per il giovanissimo, che in realtà non risulta residente a Bruzzano, si sono aperte le porte del Beccaria. Il ferito è stato invece trasportato al pronto soccorso del Niguarda per una ferita alla mandibola causata proprio dai colpi ricevuti.