Tentata rapina sul bus Atm, 12 persone intossicate dallo spray al peperoncino

Prima hanno cercato di portargli via il monopattino elettrico, poi hanno spruzzato lo spray al peperoncino. Infine sono scappati facendo perdere le loro tracce. Attimi di paura sul bus della linea 54 nella notte tra lunedì e martedì 2 maggio. E sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto intorno a mezzanotte in via Pitteri all'angolo con via Rubattino (Lambrate). I due rapinatori, descritti come due uomini con tratti somatici dell'est Europa, si sono avvicinati alla vittima, un cittadino del Bangladesh di 32 anni, e hanno cercato di rubargli il monopattino elettrico. La risposta è stata immediata: il 32enne ha reagito e fatto scappare i malviventi che, per tutta risposta, hanno usato lo spray urticante.

La vittima è stato soccorso dal 118 e accompagnato con l'ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde. Meno gravi le condizioni di altri 12 passeggeri che sono rimasti leggermente intossicati, ma hanno rinunciato al trasporto in ospedale.