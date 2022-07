Strappano collanina a ragazza sul bus in sosta: inseguiti e bloccati dagli amici

Aggressione e rapina nella notte di mercoledì a Milano, a bordo di un autobus in sosta, in attesa di ripartire al capolinea di piazzale Cadorna. Sul bus, della linea 94, c'era una ragazza di 25 anni con alcuni amici. Ad un certo punto sono saliti due giovani, che hanno strappato la collanina alla ragazza e si sono dati alla fuga.

Lei li ha inseguiti, insieme ai suoi amici, riuscendo a bloccarli in via Gioberti. Ne è nata una colluttazione, durante la quale la 25enne ha estratto uno spray al peperoncino e lo ha azionato contro i due malviventi, uno dei quali è comunque riuscito a scappare, mentre l'altro è stato preso in custodia e arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile, nel frattempo arrivati sul posto. E' un 19enne italiano.