Cerca di rapinare un uomo, poi scappa, cade, batte la testa e finisce in ospedale

Voleva scappare, ma è finito in ospedale. Un 31enne, cittadino algerino irregolare e con precedenti, è stato ricoverato - e arrestato - nella notte tra martedì e mercoledì a Milano dopo aver cercato di rapinare un uomo insieme a un complice, lui riuscito a scappare.

I due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, poco prima dell'1.30 hanno aggredito in via Vitruvio un 26enne del Bangladesh, che si trovava in compagnia di un connazionale di un anno più grande, ordinandogli di consegnare tutti i suoi averi. Dopo la reazione dell'uomo, i rapinatori hanno spruzzato contro lui e il compagno dello spray al peperoncino, ma le vittime sono comunque riuscite a rifugiarsi in un negozio chiedendo aiuto al titolare.

Una volta fuori, però, i due sono stati nuovamente aggrediti dai malviventi, che però sono scappati a mani vuote. Proprio in quel momento è passata una volante, che si è subito messa sulle tracce dei fuggitivi. Il 31enne, arrivato in via Settembrini, si è "schiantato" contro il capo equipaggio che era sceso per bloccarlo, è caduto e ha battuto la testa contro un muro. Soccorso dal 118, è poi stato accompagnato in codice giallo al Fatebenefratelli per essere curato. L'uomo, che si trova ancora in ospedale, è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina impropria.